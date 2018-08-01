На Волыни на свадьбе произошло массовое отравление
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В субботу, 28 июля, на свадьбе в одном из сел Киверцивского района Волынской области отравились гости. Всего в больницу госпитализировали 6 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Волынской области.
Празднование проходило в одном из развлекательных заведений района. В настоящее время в Волынскую областную инфекционную больницу госпитализировано 6 человек. Угрозы их жизни нет.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, количество случаев, когда люди после употребления шаурмы в Киеве заболели острой кишечной инфекцией, достигло 61. Причем люди отравились шаурмой в четырех разных местах, пока эти пункты продажи фаст-фуда закрыты.