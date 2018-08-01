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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 20280 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80988 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119438 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127286 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166664 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152479 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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На Волыни на свадьбе произошло массовое отравление

На Волыни на свадьбе произошло массовое отравление

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В субботу, 28 июля, на свадьбе в одном из сел Киверцивского района Волынской области отравились гости. Всего в больницу госпитализировали 6 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Волынской области.

Празднование проходило в одном из развлекательных заведений района. В настоящее время в Волынскую областную инфекционную больницу госпитализировано 6 человек. Угрозы их жизни нет.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, количество случаев, когда люди после употребления шаурмы в Киеве заболели острой кишечной инфекцией, достигло 61. Причем люди отравились шаурмой в четырех разных местах, пока эти пункты продажи фаст-фуда закрыты.

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