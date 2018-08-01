На Волыни на свадьбе произошло массовое отравление

Празднование проходило в одном из развлекательных заведений района. В настоящее время в Волынскую областную инфекционную больницу госпитализировано 6 человек. Угрозы их жизни нет.



По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается.



Как сообщал УНН, количество случаев, когда люди после употребления шаурмы в Киеве заболели острой кишечной инфекцией, достигло 61. Причем люди отравились шаурмой в четырех разных местах, пока эти пункты продажи фаст-фуда закрыты.