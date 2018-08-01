На Волині на весіллі сталося масове отруєння

Святкування проходило в одному із розважальних закладів району. На даний час у Волинську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 6 осіб. Загрози їх життю немає.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, досудове розслідування триває.



Як повідомляв УНН, кількість випадків, коли люди після вживання шаурми у Києві захворіли на гостру кишкову інфекцію, сягнула 61. При чому люди отруїлися шаурмою у чотирьох різних місцях, наразі ці пункти продажу фаст-фуду зачинено.