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На Волині на весіллі сталося масове отруєння

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У суботу, 28 липня, на весіллі в одному із сіл Ківерцівського району Волинської області отруїлися гості. Загалом до лікарні госпіталізували 6 громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Волинської області.

Святкування проходило в одному із розважальних закладів району. На даний час у Волинську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 6 осіб. Загрози їх життю немає.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, кількість випадків, коли люди після вживання шаурми у Києві захворіли на гостру кишкову інфекцію, сягнула 61. При чому люди отруїлися шаурмою у чотирьох різних місцях, наразі ці пункти продажу фаст-фуду зачинено.

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