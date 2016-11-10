В Волынской области каждый третий случай рака легких фиксируют на запущенной стадии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За 9 месяцев 2016 года в Волынской области зарегистрировали 162 случая рака легких. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в управлении здравоохранения Волынской облгосадминистрации.
В то же время, по данным управления, в течение 9 месяцев 2016 г. процент запущенных случаев рака легких составил 29,3%.
В управлении также добавили, что в течение 9 месяцев 2016 года в Волынской области зарегистрировали 190 случаев рака молочной железы. При этом 71,2% больных раком молочной железы узнали о болезни во время профилактических осмотров.
Напомним, врачи отмечают, что профилактировать заболевание легче и в десятки раз дешевле, чем потом его лечить.
Также напомним, в Украине есть возможность лечить онкологические заболевания с помощью современного медицинского оборудования, в частности КиберНожа.
Так, по словам заведующего радиохирургическим отделением медицинского центра "Клиника Спиженко" Татьяны Чеботаревой сегодня в медицинском центре "Клиника Спиженко" лечение онкозаболеваний, удаление опухолей и метастазов осуществляется с помощью метода КиберНожа.