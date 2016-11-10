На Волині кожен третій випадок раку легенів фіксують на занедбаній стадії

Водночас, за даними управління, протягом 9 місяців 2016 року відсоток занедбаних випадків раку легенів становив 29,3%.

У управлінні також додали, що протягом 9 місяців 2016 року у Волинській області зареєстровано 190 випадки раку молочної залози. При цьому 71,2% хворих на рак молочної залози дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів.

Нагадаємо, лікарі наголошують, що профілактувати захворювання легше і в десятки разів дешевше, ніж потім його лікувати.



Також нагадаємо, в Україні є можливість лікувати онкологічні захворювання за допомогою сучасного медичного обладнання, зокрема КіберНожа.

Так, за словами завідувача радіохірургічним відділенням медичного центру “Клініка Спіженко” Тетяни Чеботарьової, на сьогодні у медичному центрі “Клініка Спіженко” лікування онкозахворювань, видалення пухлин і метастазів здійснюється за допомогою методу КіберНожа.

“КіберНіж — це одне з останніх досліджень радіаційної техніки у медицині. Він являє собою компактний лінійний прискорювач із сучасною так званою навігаційною системою відстеження пухлини. І спостереження за цією навігаційною системою у процесі лікування дозволяє нам визначати об’єм та величину пухлини і об’єкт навколишніх тканин. Тобто, перед початком лікування ми виконуємо детальне дослідження на комп’ютерному томографі і резонансному томографі. І на основі даних цих досліджень ми визначаємо об’ємні складові даного сегмента тіла, в якому знаходиться пухлина і який би ми хотіли вилікувати. Таке точне визначення пухлини та можливість слідкування за рухом пухлини у процесі лікування дозволяють нам дуже точно направляти пучок опромінення на цю пухлину і піддавати потужній дії з багатьох напрямків саме цю пухлину.

Кількість напрямків, які може створити КіберНіж, складає більше 2 тис. Це означає, що ми дуже точно направляємо цей пучок опромінення безпосередньо у пухлину. Точність складає десяту долю міліметра. Ми підводимо опромінення у пухлину з різних напрямків. Така висока точність дозволяє нам збільшити дозу опромінення. І якщо при звичайній променевій терапії разова доза, наприклад, складає близько 2 грей, то при опроміненні на КіберНожі ми можемо дозволити собі разову дозу близько 20 грей, тобто це на порядок вище. Таким чином, все лікування може завершитися за один сеанс, у деяких випадках — максимум за три — п’ять сеансів опромінення”, — розповіла вона.