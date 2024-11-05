На войне в Украине оккупантов-башкиров погибло в 3,5 раза больше, чем москвичей - ГУР
Киев • УНН
ГУР сообщает о непропорциональных потерях среди российских регионов в войне против Украины. Башкиры, татары и буряты гибнут значительно чаще жителей москвы, в то время как регионы страдают от бедности.
В войне против Украины погибло больше жителей центрального и восточного регионов России, чем московской области. Так, оккупантов-башкиров в 3,5 раза больше "двухсотых", чем москвичей. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
4 ноября пропаганда кремля развлекалась по случаю так называемого "Дня народного единства". Впрочем, о каком "единстве" может идти речь, когда агрессивная Москва жирует, а регионы стабильно бледно и бедно прозябают,
Детали
ГУР МО привело данные, что в Ингушетии каждый третий местный находится за чертой бедности, а в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве - там бедствует каждый пятый.
И кремлю выгодно такое "единство" покорности и молчания доведенных до бедности, ведь именно из регионов, а не из москвы или петербурга, путинский режим черпает человеческий ресурс для "мясных" штурмов
Разведчики сообщили, что во время российской преступной войны против Украины оккупантов-башкиров погибло в 3,5 раза больше, чем москвичей; жителей Татарстана - втрое больше; бурятов - вдвое.
Рецепт московского "единства" содержит лишь два компонента - бедность и смерть,
рф перебросила более 7000 солдат КНДР к границе с Украиной: ГУР раскрыло детали2 ноября 2024, 10:09 • 17726 просмотров