В войне против Украины погибло больше жителей центрального и восточного регионов России, чем московской области. Так, оккупантов-башкиров в 3,5 раза больше "двухсотых", чем москвичей. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

4 ноября пропаганда кремля развлекалась по случаю так называемого "Дня народного единства". Впрочем, о каком "единстве" может идти речь, когда агрессивная Москва жирует, а регионы стабильно бледно и бедно прозябают,

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ГУР МО привело данные, что в Ингушетии каждый третий местный находится за чертой бедности, а в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве - там бедствует каждый пятый.

И кремлю выгодно такое "единство" покорности и молчания доведенных до бедности, ведь именно из регионов, а не из москвы или петербурга, путинский режим черпает человеческий ресурс для "мясных" штурмов