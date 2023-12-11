На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин
Киев • УНН
На войне погиб Руслан Володин, работник украинской киноиндустрии, известный по фильмам "Захар Беркут" и "Киборги". Государственное агентство Украины по вопросам кино выразило соболезнования его семье.
На войне погиб работник киноиндустрии, один из создателей украинских фильмов "Захар Беркут" и "Киборги" Руслан Володин, сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, пишет УНН.
Детали
На войне погиб работник киноиндустрии 1st Dolly механик Patriot Rental - Руслан Володин. Богатую фильмографию Руслана Володина наполняют такие полнометражные фильмы и сериалы, как: "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава", "Незламна", "Нюхач" и другие.
Агентство выражает соболезнования родным и близким Руслана. Напомним Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате сегодняшнего обстрела армией рф Херсонской общины.
На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин
На войне погиб Руслан Володин, работник украинской киноиндустрии, известный по фильмам "Захар Беркут" и "Киборги". Государственное агентство Украины по вопросам кино выразило соболезнования его семье.
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