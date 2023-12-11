На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин

На войне погиб работник киноиндустрии, один из создателей украинских фильмов "Захар Беркут" и "Киборги" Руслан Володин, сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, пишет УНН.

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На войне погиб работник киноиндустрии 1st Dolly механик Patriot Rental - Руслан Володин. Богатую фильмографию Руслана Володина наполняют такие полнометражные фильмы и сериалы, как: "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава", "Незламна", "Нюхач" и другие. - сообщили в Госкино.

Агентство выражает соболезнования родным и близким Руслана. Напомним Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате сегодняшнего обстрела армией рф Херсонской общины.