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На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 17:42  •  5171 просмотра

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На войне погиб Руслан Володин, работник украинской киноиндустрии, известный по фильмам "Захар Беркут" и "Киборги". Государственное агентство Украины по вопросам кино выразило соболезнования его семье.

 На войне погиб работник киноиндустрии, один из создателей украинских фильмов "Захар Беркут" и "Киборги" Руслан Володин, сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, пишет УНН.

Детали

На войне погиб работник киноиндустрии 1st Dolly механик Patriot Rental - Руслан Володин. Богатую фильмографию Руслана Володина наполняют такие полнометражные фильмы и сериалы, как: "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава", "Незламна", "Нюхач" и другие.

- сообщили в Госкино.

Агентство выражает соболезнования родным и близким Руслана. Напомним Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате сегодняшнего обстрела армией рф Херсонской общины. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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На війні загинув працівник української кіноіндустрії Руслан Володін
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