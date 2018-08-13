В центре Новгород-Северского до сих пор висят портреты Ленина и Сталина

Украинский институт нацпамяти обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с просьбой провести проверку и открыть уголовное производство по ст.436 по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, а также - обеспечить расследование и привлечь виновных к ответственности.

Как отмечается, на водонапорной башне в центре Новгород-Северского до сих пор остаются мозаичные изображения Ленина и Сталина.

Призывы демонтировать эти изображения регулярно звучали еще с 2016 года. Однако, отметили и Институте, их было проигнорировано.

В частности, в ответе от 7 декабря 2017 года городского головы Олега Бондаренко заявлено: «Изображение В.Ленина и И.Сталина на водонапорной башне у рыночной площади города никак не используются как символика коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

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В Институте отметили, что демонтировать изображения должны были еще в 2015 году, в соответствии с законом об осуждении тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

Сейчас, как сообщается, к изображениям Ленина и Сталина на башне в Новгород-Северском приезжают на экскурсию люди, по словам местных - прежде всего россияне.

Кроме того, как отмечает Институт нацпамяти, в городе не демонтированы изображение серпа и молота на здании на ул.Карла Маркса но не переименована улица Карла Маркса.

Напомним, в Институте нацпамяти рассказали, когда завершится декоммунизация.