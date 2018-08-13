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У центрі Новгород-Сіверського досі висять портрети Леніна і Сталіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. На водонапірній башті в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області досі висять портрети комуністичних вождів Володимира Леніна і Йосипа Сталіна. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті, передає УНН.

У центрі Новгород-Сіверського досі висять портрети Леніна і Сталіна

Український інститут нацпам’яті звернувся до Генеральної прокуратури та Національної поліції з проханням провести перевірку та відкрити кримінальне провадження за ст.436 за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, а також — забезпечити розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Як зазначається, на водонапірній башті в центрі Новгород-Сіверського досі залишаються мозаїчні зображення Леніна і Сталіна.

Заклики демонтувати ці зображення регулярно лунали ще з 2016 року. Однак, зазначили і Інституті, їх було проігноровано.

Зокрема, у відповіді від 7 грудня 2017 року міського голови Олега Бондаренка заявлено: “Зображення В.Леніна та Й.Сталіна на водонапірній башті біля ринкової площі міста ніяким чином не використовується як символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів”.

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В Інституті наголосили, що демонтувати зображення мали ще в 2015 році, відповідно до закону про засудження тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Наразі, як повідомляється, до зображень Леніна і Сталіна на башті у Новгород-Сіверському приїжджають на екскурсію люди, зі слів місцевих — це насамперед росіяни.

Окрім того, як зазначає Інститут нацпам’яті, у місті не демонтовані зображення серпа і молота на будівлі на вул.Карла Маркса та не перейменовано вулицю Карла Маркса.

Нагадаємо, в Інституті нацпам’яті розповіли, коли завершиться декомунізація.

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