У центрі Новгород-Сіверського досі висять портрети Леніна і Сталіна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На водонапірній башті в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області досі висять портрети комуністичних вождів Володимира Леніна і Йосипа Сталіна. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті, передає УНН.
Український інститут нацпам’яті звернувся до Генеральної прокуратури та Національної поліції з проханням провести перевірку та відкрити кримінальне провадження за ст.436 за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, а також — забезпечити розслідування і притягнути винних до відповідальності.
Як зазначається, на водонапірній башті в центрі Новгород-Сіверського досі залишаються мозаїчні зображення Леніна і Сталіна.
Заклики демонтувати ці зображення регулярно лунали ще з 2016 року. Однак, зазначили і Інституті, їх було проігноровано.
Зокрема, у відповіді від 7 грудня 2017 року міського голови Олега Бондаренка заявлено: “Зображення В.Леніна та Й.Сталіна на водонапірній башті біля ринкової площі міста ніяким чином не використовується як символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пам’ятники Леніну виявили на Одещині: у В'ятровича вимагають демонтувати
В Інституті наголосили, що демонтувати зображення мали ще в 2015 році, відповідно до закону про засудження тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.
Наразі, як повідомляється, до зображень Леніна і Сталіна на башті у Новгород-Сіверському приїжджають на екскурсію люди, зі слів місцевих — це насамперед росіяни.
Окрім того, як зазначає Інститут нацпам’яті, у місті не демонтовані зображення серпа і молота на будівлі на вул.Карла Маркса та не перейменовано вулицю Карла Маркса.
Нагадаємо, в Інституті нацпам’яті розповіли, коли завершиться декомунізація.