На войне в Украине погибли 33 грузина

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"В этой войне в Украине уже погибли 33 наших сограждан, что, безусловно, является для нас трагедией", – сказал Гарибашвили.

Напомним

В окружении под Бахмутом Донецкой области оказалась группа украинских и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Был ранен грузинский командир, еще пять грузинских бойцов погибли.