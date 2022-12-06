На войне в Украине погибли 33 грузина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В полномасштабной войне россии против Украины погибли 33 грузина. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает УНН со ссылкой на сайт правительства Грузии.
Цитата
"В этой войне в Украине уже погибли 33 наших сограждан, что, безусловно, является для нас трагедией", – сказал Гарибашвили.
Напомним
В окружении под Бахмутом Донецкой области оказалась группа украинских и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Был ранен грузинский командир, еще пять грузинских бойцов погибли.