На війні в Україні загинуло 33 грузини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У повномасштабній війні росії проти України загинуло 33 грузини. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає УНН із посиланням на сайт уряду Грузії.
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"У цій війні в Україні вже загинули 33 наші співгромадяни, що, безумовно, є для нас трагедією", – сказав Гарібашвілі.
Нагадаємо
В оточенні під Бахмутом Донецької області опинилася група українських та грузинських добровольців із 57-ї бригади. Було поранено грузинського командира, ще п'ять грузинських бійців загинули.