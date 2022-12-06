На війні в Україні загинуло 33 грузини

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"У цій війні в Україні вже загинули 33 наші співгромадяни, що, безумовно, є для нас трагедією", – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо

В оточенні під Бахмутом Донецької області опинилася група українських та грузинських добровольців із 57-ї бригади. Було поранено грузинського командира, ще п'ять грузинських бійців загинули.