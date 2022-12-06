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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28095 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На війні в Україні загинуло 33 грузини

На війні в Україні загинуло 33 грузини

Київ • УНН

 • 644422 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У повномасштабній війні росії проти України загинуло 33 грузини. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає УНН із посиланням на сайт уряду Грузії.

Цитата

"У цій війні в Україні вже загинули 33 наші співгромадяни, що, безумовно, є для нас трагедією", – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо

В оточенні під Бахмутом Донецької області опинилася група українських та грузинських добровольців із 57-ї бригади. Було поранено грузинського командира, ще п'ять грузинських бійців загинули.

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