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На высокогорье Закарпатья высадили 6000 молодых деревьев

На высокогорье Закарпатья высадили 6000 молодых деревьев

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 29 марта. УНН. Вчера, 28 марта, в Раховском районе Закарпатья, на высоте около 800 метров над уровнем моря лесоничиє совместно с учениками школьных лесничеств высадили 6 тыс. молодых деревьев различных пород, передает корреспондент УНН.

Высадка деревьев была приурочена к акции “Будущее леса в твоих руках”.
Так, на одном гектаре Великобычковского лесхоза появились саженцы лесного бука, пихты белой, ели европейской, клена-яворов и ясеня.

“В 2016 году на этом участке мы срубили около 300 деревьев. Вместо них сажаем 6000 молодых растений, из которых примутся более 90%. Для того, чтобы саженцы догнали своих взрослых соседей, понадобится лет 60-70. Однако к этому возрасту на территории посадки “доживут” не более 10% деревьев, которые мы сегодня посадили. В течение длительного времени на данный участок ожидают санитарные рубки, прореживание, освещение лесосеки и тому подобное. Всего же в течение 2017 лесхозом планируется высадить 690 000 молодых деревьев ... “, - рассказал УНН директор ГП” Великобычковской лесоохотничье хозяйство “Юрий Сойма.

Как сообщил УНН начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга, в этом году на территории всех лесхозов Закарпатья высадят около 10000000 саженцев, площадь же чистой посадки составит около 1100 гектаров.

“Все саженцы мы выращиваем сами в собственных питомниках. Поэтому нет необходимости покупать посадочный материал. Кроме того, с каждым годом в области уменьшается объем рубки. Если в 2015 году мы заготовили 1430000 кубометров леса, то в прошлом году- 1300000 кубометров ”, - отметил В.Мурга.

Масштабные акции по высадке деревьев различных пород проходит на Закарпатье до 17 апреля. Традиционно вместе с лесниками области работают и ученики школьных лесничеств, в которых привлечено около 400 детей.

Как ранее сообщал УНН, акция по озеленению Карпат стартовала на Закарпатье .

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