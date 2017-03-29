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На високогір′ї Закарпаття висадили 6 тисяч молодих дерев

На високогір′ї Закарпаття висадили 6 тисяч молодих дерев

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 29 березня. УНН. Вчора, 28 березня, у Рахівському районі Закарпаття, на висоті близько 800 метрів над рівнем моря лісівники спільно з учнями шкільних лісництв висадили 6 тис. молодих дерев різних порід, передає кореспондент УНН.

Висадка дерев була приурочена до акції “Майбутнє лісу в твоїх руках”.
Так, на одному гектарі Великобичківського лісгоспу з′явилися саджанці лісового буку, ялиці білої, ялини європейської, клену-явору та ясену.

“У 2016 році на цій ділянці ми зрубали близько 300 дерев. Замість них садимо 6 тисяч молодих рослин, з яких приймуться понад 90%. Для того, щоб саджанці наздогнали своїх дорослих сусідів, знадобиться років 60-70. Однак до цього віку на території посадки „доживуть“ не більше 10% дерев, які ми сьогодні посадили. Протягом тривалого часу на дану ділянку очікують санітарні рубки, проріджування, освітлення лісосіки тощо. Усього ж протягом 2017 року лісгоспом заплановано висадити 690 тисяч молодих дерев...”, — розповів УНН директор ДП “Великобичківське лісомисливське господарство” Юрій Сойма.

Як повідомив УНН начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга, цього року на території усіх лісгоспів Закарпаття висадять близько 10 мільйонів саджанців, площа ж чистої посадки сягне майже 1100 гектарів.

“Усі саджанці ми вирощуємо самі у власних розсадниках. Завдяки цьому немає потреби купляти посадковий матеріал. Окрім того, з кожним роком в області зменшується обсяг рубки. Якщо у 2015 році ми заготовили 1 мільйон 430 тисяч кубометрів лісу, то минулого року— 1 мільйон 300 тисяч кубометрів”, — зазначив В.Мурга.

Масштабні акції із висадки дерев різних порід триватимуть на Закарпатті до 17 квітня. Традиційно разом із лісівниками області працюють і учні шкільних лісництв, до яких залучено близько 400 дітей.

Як раніше повідомляв УНН, акція з озеленення Карпат стартувала на Закарпатті.

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