Цитата

"На буровой платформе, разрушенной в Черном море месяц назад, до сих пор горит топливо", - написал Африк.

Плотная платформа строит в Black Sea месяц назад является продолжающимся варяющимся от газов. https://t.co/RtwAAQCB7Gpic.twitter.com/9jsVSDyUV5

Дополнение

20 июня российские СМИ сообщили о том, что Украина якобы нанесла удар по украденным буровым установкам “Черноморнефтегаза”, которые еще называют “вышками Бойко”.

Поражение буровых платформ украинскими войсками глава Минобороны Алексей Резников не подтвердил, отметив, что "все понятно". При этом указал, что россияне использовали "вышки Бойко" в Черном море для защиты своих кораблей от украинских комплексов "Нептун", размещая на них станции РЭБ.