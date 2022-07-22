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На "вишках Бойка" горить вже місяць: показали знімки

На "вишках Бойка" горить вже місяць: показали знімки

Київ • УНН

 • 142098 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. На буровій платформі, зруйнованій у Чорному морі місяць тому, досі горить паливо. Про це повідомив співробітник зі зв’язків зі ЗМІ у відділі зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва Брейді Афрік у Twitter, показавши супутникові знімки, пише УНН.

Цитата

"На буровій платформі, зруйнованій у Чорному морі місяць тому, досі горить паливо", - написав Афрік.

A drilling platform struck in the Black Sea a month ago is still burning off fuel. https://t.co/RtwAAQCB7G pic.twitter.com/9jsVSDyUV5

— Brady Africk (@bradyafr) July 21, 2022

Доповнення

20 червня російські ЗМІ повідомили про те, що Україна нібито завдала удару по вкрадених бурових установках “Чорноморнафтогазу”, які ще називають “вишками Бойка”.

Ураження бурових платформ українськими військами голова Міноборони Олексій Резніков не підтвердив, зауваживши, що "все зрозуміло". При цьому вказав, що росіяни використовували "вишки Бойка" у Чорному морі для захисту своїх кораблів від українських комплексів "Нептун", розміщуючи на них станції РЕБ.

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