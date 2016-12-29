В Винницкой области утилизируют опасные промышленные отходы на 500 тыс. грн
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. По инициативе и при поддержке областной государственной администрации и Департамента экологии и природных ресурсов ОГА на 2016 год запланированы мероприятия по утилизации опасных промышленных отходов предприятия-банкрота ОАО "Завод" Терминал". Средства (500 тыс. грн) ассигнованные на эти работы - из городского и областного бюджетов, сообщили УНН-Центр в Винницкой РГА.
Проблема хранения этих отходов, которые являются собственностью общины Винницы, не могла быть решена в силу различных причин в течение 20 лет.
В текущем году при активной поддержке Департамента экологии и природных ресурсов ОГА проведено исследование состава и количества опасных промышленных отходов, которые остались у предприятия-банкрота.
На основе результатов исследований подготовлен запрос на финансирование из областного фонда охраны окружающей природной среды. Так, конкурсной комиссией областного фонда охраны окружающей природной среды одобрено выделение в 2016 году 300 тыс. грн на утилизацию промышленных отходов ОАО "Завод" Терминал ". Еще 205 тыс. грн - софинансирование из городского бюджета.
27 декабря Винницким городским советом проведен тендер через государственную систему закупок "Prozorro" на закупку услуг по утилизации опасных промышленных отходов предприятия-банкрота ОАО "Завод" Терминал ". В настоящее время определяется победитель тендерных закупок, которому поручат проведение таких работ.