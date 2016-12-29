На Вінниччині утилізують небезпечні промислові відходи на 0,5 млн грн
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. За ініціативи та підтримки обласної державної адміністрації та Департаменту екології та природних ресурсів ОДА на 2016 рік заплановані заходи з утилізації небезпечних промислових відходів підприємства-банкрута ВАТ “Завод “Термінал”. Кошти (0,5 млн грн) асигновані на ці роботи походять з міського та обласного бюджетів, повідомили УНН-Центр у Вінницькій РДА.
Проблема зберігання цих відходів, які є власністю громади м.Вінниці, не могла бути вирішена у силу різних причин впродовж 20 років.
В поточному році при активній підтримці Департаменту екології та природних ресурсів ОДА проведено дослідження складу та кількості небезпечних промислових відходів, які залишились у підприємства-банкрута.
На основі результатів досліджень підготовлений запит на фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Так, конкурсною комісією обласного фонду охорони навколишнього природного середовища схвалено виділення у 2016 році 300 тис.и грн на утилізацію промислових відходів ВАТ “Завод “Термінал”. Ще 205 тис. грн — співфінансування з міського бюджету.
27 грудня Вінницькою міською радою проведений тендер через державну систему закупівель “Prozorro” на закупівлю послуг з утилізації небезпечних промислових відходів підприємства-банкрута ВАТ “Завод “Термінал”. На даний час визначається переможець тендерних закупівель, якому доручать проведення таких робіт.