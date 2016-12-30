В Винницкой области спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Позавчера в 19:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Семейной в г. Липовец, сообщили УНН-Центр в ГУ ГСЧС в Винницкой области.
Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что по указанному адресу горит автомобиль "Fiat Doblo".
Пожар локализован в 19:52, а ликвидирован в 19:57. Огнем уничтожено моторный отсек автомобиля и повреждено салон.
Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети автомобиля.