На Вінниччині рятувальники ліквідували загоряння легковика
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Позавчора о 19:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на вул. Родинній у м. Липовець, повідомили УНН-Центр у ГУ ДСНС у Вінницькій області,.
Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що за вказаною адресою горить автомобіль “Fiat Doblo”.
Пожежа локалізована о 19:52, а ліквідована о 19:57. Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено салон.
Ймовірна причина виникнення загорання — коротке замикання електромережі автомобіля.