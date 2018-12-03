На выходных объекты круглосуточно убирала Киев от снега
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня ночью предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" продолжали работы по уборке и вывозу снега со столичных улиц и дорог. На рассвете были обработаны противогололедными материалами мосты, путепроводы и улицы со сложными условиями движения. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Существенную помощь при ликвидации последствий снегопада получили столичные дорожники от патрульной полиции, которая сопровождала колонны снегоуборочной техники и помогала в эвакуации автомобильного транспорта, который мешал работе по уборке снега.
"Киевавтодор" сообщил, что совместная работа с подразделениями патрульной полиции будет продолжена, и просит владельцев не оставлять автомобили в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.