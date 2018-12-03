На вихідних спецтехніка цілодобово прибирала Київ від снігу

Суттєву допомогу під час подолання наслідків снігопаду отримали столичні дорожники від патрульної поліції, яка супроводжувала колони снігоприбиральної техніки та допомагала в евакуації автомобільного транспорту, який заважав роботі з прибирання снігу.

"Київавтодор" поінформував, що спільна робота з підрозділами патрульної поліції буде продовжена, та просить власників не залишати автомобілі у непередбачених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.