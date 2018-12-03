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На вихідних спецтехніка цілодобово прибирала Київ від снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні вночі підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" продовжували роботи з прибирання та вивезення снігу зі столичних вулиць та доріг. На світанку були оброблені протиожеледними матеріалами мости, шляхопроводи та вулиці зі складними умовами руху. Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Суттєву допомогу під час подолання наслідків снігопаду отримали столичні дорожники від патрульної поліції, яка супроводжувала колони снігоприбиральної техніки та допомагала в евакуації автомобільного транспорту, який заважав роботі з прибирання снігу.

"Київавтодор" поінформував, що спільна робота з підрозділами патрульної поліції буде продовжена, та просить власників не залишати автомобілі у непередбачених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Українські Національні Новини

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