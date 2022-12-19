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На восстановление после войны может уйти более 5 лет - министр финансов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сейчас Украина получила 28 миллиардов долларов помощи, однако половина из этой суммы – ссуды, которые станут бременем для экономики в дальнейшем. Это при том, что с каждым месяцем войны растет дефицит бюджета. Об этом в интервью изданию The Globe and Mail рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.

Детали

Как рассказал Марченко, Украина получила уже 28 миллиардов долларов в помощь от США, Канады, Великобритании, ЕС, Германии, Всемирного банка и МВФ. Однако только половина этой суммы в форме грантов. Другая часть – ссуды, которые станут бременем для страны, где 60% бюджета направлено на войну.

В следующем году прогнозируется, что дефицит бюджета Украины составит 38 миллиардов долларов. Это притом что уровень бедности вырос до 25%, в довоенный период он составлял 5%, а инфляция превышает 25%, пишет издание.

Цитата

«Мы потеряли несколько больше, что невозможно сосчитать деньгами. Мы потеряли часть нашего будущего, наши дети потеряли годы своей юности. На восстановление после этой войны может уйти более 5 лет. Но что мы потеряли, так это время. Мы потеряли годы», – отметил Марченко.

Напомним

Совет ЕС окончательно утвердил 18 млрд евро помощи на 2023 год для Украины.

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