На відновлення після війни може піти більше ніж 5 років - міністр фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Наразі Україна отримала 28 мільярдів доларів допомоги, проте половина з цієї суми – позики, які стануть тягарем для економіки в подальшому. Це при тому, що з кожним місяцем війни зростає дефіцит бюджету. Про це в інтерв’ю виданню The Globe and Mail розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН.
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Як розповів Марченко, Україна отримала вже 28 мільярдів доларів як допомогу від США, Канади, Великої Британії, ЄС, Німеччини, Світового банку та МВФ. Проте, лише половина цієї суми у формі грантів. Інша частина – позики, які стануть тягарем для країни, де 60% бюджету направлено на війну.
У наступному році прогнозується, що дефіцит бюджету України становитиме 38 мільярдів доларів. Це при тому, що рівень бідності виріс до 25%, у довоєнний період він становив 5%, а інфляція перевищує 25%, пише видання.
Цитата
«Ми втратили дещо більше, що неможливо порахувати грошима. Ми втратили частину нашого майбутнього, наші діти втратили роки своєї юності. На відновлення після цієї війни може піти більше ніж 5 років. Але що ми втратили, так це час. Ми втратили роки», – зазначив Марченко.
Нагадаємо
Рада ЄС остаточно затвердила 18 млрд євро допомоги на 2023 рік для України.