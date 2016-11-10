На крупные банки России осуществлена DDoS-атака
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Хакеры осуществили DDoS-атаку на пять крупных банков России, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В атаке приняли участие бот-сети, состоящие из так называемых устройств "интернета вещей". Хакерским нападениям подверглись только крупные банки страны.
Как сообщает источник, первая атака была зафиксирована утром 9 ноября, вечером следующая состояла из нескольких этапов, каждый из которых был вдвое сильнее предыдущего.
Отмечается, что информация об атаках была направлена в правоохранительные органы и Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.