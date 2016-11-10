На великі банки Росії здійснено DDoS-атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Хакери здійснили DDoS-атаку на п'ять великих банків Росії, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
В атаці взяли участь бот-мережі, що складаються із так званих пристроїв “інтернету речей”. Хакерським нападам піддалися лише великі банки країни.
Як повідомляє джерело, перша атака була зафіксована вранці 9 листопада, ввечері наступна складалася з кількох етапів, кожен із яких був удвічі сильніший за попередній.
Зазначається, що інформація про напади була передана до правоохоронних органів і в Державну систему виявлення, попередження і ліквідації наслідків комп’ютерних атак.