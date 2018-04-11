На Пасху украинец выиграл 200 тыс. грн в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Очередной тираж лотереи "Лото-Забава", который состоялся в это воскресенье, обогатил игрока из Кривого Рога на 200 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Выигрышный билет №0171123 был приобретен на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: ул. Спасская, 17-А.
В компании подчеркнули, что победитель может получить консультацию по оформлению выигрыша, позвонив на "горячую линию" "М.С.Л." 0 800 21 00 65.
Напомним, в этом году уже восемь украинцев стали миллионерами благодаря счастливым билетам "Лото-Забавы".