На Великдень українець виграв 200 тис. грн у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Черговий тираж лотереї "Лото-Забава", що відбувся цієї неділі, збагатив гравця із Кривого Рогу на 200 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Виграшний білет №0171123 було придбано на фірмовому столі "М.С.Л." за адресою: вул. Спаська, 17-А.
У компанії підкреслили, що переможець може отримати консультацію щодо оформлення виграшу, зателефонувавши на "гарячу лінію" "М.С.Л." 0 800 21 00 65.
Нагадаємо, цього року вже восьмеро українців стали мільйонерами завдяки щасливим білетам "Лото-Забави".