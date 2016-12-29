На украинское кинопроизводство в следующем году будет выделено 500 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На украинское кинопроизводство в 2017 году будет выделена рекордная сумма - 500 млн гривен. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко, передает УНН.
"Сумма, заложенная в бюджет на 2017 год, это 500 млн гривен. Это - абсолютный рекорд, как в гривневом эквиваленте, так и в любой другой валюте. Такую сумму государство еще не выделяло на поддержку собственного кино", - сказал он.
Также глава Госкино отметил, что уже в январе будет как минимум одна премьера украинского фильма.
"Он создан без государственной поддержки. И это, кстати, тоже новое такое явление для Украины, когда начинают регулярно создавать и ленты, независимо от государства", - добавил Ф.Илленко.
Как сообщал УНН, сейчас в производстве находится 40 украинских полнометражных игровых фильмов.