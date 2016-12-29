На українське кіновиробництво наступного року буде виділено 500 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На українське кіновиробництво у 2017 році буде виділено рекордну суму – 500 млн гривень. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“Сума, закладена у бюджет на 2017 рік, це 500 мільйонів гривень. Це — абсолютний рекорд, як у гривневому еквіваленті, так і в будь-якій іншій валюті. Таку суму держава ще не виділяла на підтримку власного кіно”, — сказав він.
Також очільник Держкіно зауважив, що вже в січні буде як мінімум одна прем’єра українського фільму.
“Він створений без державної підтримки. І це, до речі, теж нове таке явище для України, коли починають регулярно створювати і стрічки, не залежно від держави”, — додав П.Іллєнко.
Як повідомляв УНН, наразі у виробництві перебуває 40 українських повнометражних ігрових фільмів.