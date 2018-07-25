На Центральном рынке в Сумах произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В бытовом подсобном помещении Центрального рынка в Сумах произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, передает УНН.
"25 июля, в 9:28 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о задымлении в здании Центрального рынка по ул. Засумская, г. Сумы. На место происшествия направлялись пожарно-спасательные подразделения областного центра", - говорится в сообщении.
По предварительной данным, в подсобном бытовом помещении площадью 12 м.кв., загорелся электрочайник, огонь от него перекинулся на деревянную мебель. До прибытия спасателей сотрудники предприятия локализовали пожар на площади 1 м.кв. с помощью огнетушителей и ручных пожарных стволов от пожарных кранов.
Подразделения ГУ ГСЧС в области ликвидировали пожар в 9:53. К тушению возгорания привлекли 5 единиц техники и 18 спасателей личного состава ГСЧС.
"Причина пожара - короткое замыкание электрочайника. В результате пожара погибшие и травмированные отсутствуют", - уточнили спасатели.
Напомним, пожар произошел в хозяйственной постройке в Ровно: огонь охватил ее крышу.