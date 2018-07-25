На Центральному ринку у Сумах сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У побутовому підсобному приміщенні Центрального ринку у Сумах сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Сумській області, передає УНН.
"25 липня, о 9:28 на лінію екстреного виклику "101", надійшло повідомлення про задимлення в будівлі Центрального ринку по вул. Засумська, м. Суми. На місце події направлялись пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру", - йдеться в повідомленні.
За попердніми даними, у підсобному побутовому приміщенні площею 12 м.кв., загорівся електрочайник, вогонь від нього перекинувся на дерев'яні меблі. До прибуття рятувальників співробітники підприємства локалізували пожежу на площі 1 м.кв. за допомогою вогнегасників та ручних пожежних стволів від пожежних кранів.
Підрозділи ГУ ДСНС в області ліквідували пожежу о 9:53. До гасіння пожежі залучили 5 одиниць техніки та 18 рятувальників особового складу ДСНС.
"Причина пожежі - коротке замикання електрочайника. Внаслідок займання загиблі та травмовані відсутні", - уточнили рятувальники.
Нагадаємо, пожежа сталася у господарчій будівлі у Рівному: вогонь охопив її дах.