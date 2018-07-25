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На Центральному ринку у Сумах сталася пожежа

На Центральному ринку у Сумах сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У побутовому підсобному приміщенні Центрального ринку у Сумах сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Сумській області, передає УНН.

"25 липня, о 9:28 на лінію екстреного виклику "101", надійшло повідомлення про задимлення в будівлі Центрального ринку по вул. Засумська, м. Суми. На місце події направлялись пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру", - йдеться в повідомленні.

За попердніми даними, у підсобному побутовому приміщенні площею 12 м.кв., загорівся електрочайник, вогонь від нього перекинувся на дерев'яні меблі. До прибуття рятувальників співробітники підприємства локалізували пожежу на площі 1 м.кв. за допомогою вогнегасників та ручних пожежних стволів від пожежних кранів.

Підрозділи ГУ ДСНС в області ліквідували пожежу о 9:53. До гасіння пожежі залучили 5 одиниць техніки та 18 рятувальників особового складу ДСНС.

"Причина пожежі - коротке замикання електрочайника. Внаслідок займання загиблі та травмовані відсутні", - уточнили рятувальники.

Нагадаємо, пожежа сталася у господарчій будівлі у Рівному: вогонь охопив її дах. 

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