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На центральной улице Запорожья горело кафе

На центральной улице Запорожья горело кафе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Пожар произошел в пристройке к одному из кафе на проспекте Соборный в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию пресс-центра ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"24 марта в 21:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по проспекту Соборный в Вознесеновском районе Запорожья произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в пристройке к кафе "Порт Рояль" горели деревянные конструкции кровли и утеплитель на площади 5 кв.м", - говорится в сообщении.

На момент возникновения пожара заведение работало, в нем находились клиенты.

"Администрация заведения вывела людей на улицу до прибытия подразделений. Угрозы жизни людей не было. В результате происшествия никто не пострадал", – сообщили спасатели.

Так, в 21:55 пожар был локализован, а в 22:15 – полностью ликвидирован. Также пожарные провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

"Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного оборудования. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта произошла крупный пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов в деревне Хыров Львовской области. Отмечено, что в последние годы в здании действовал отель. Возгорание удалось ликвидировать утром 25 марта. К тушению пожара привлекли более ста пожарных.

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