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На центральній вулиці Запоріжжя горіло кафе

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Пожежа сталася у прибудові до одного з кафе на проспекті Соборний у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію прес-центру ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"24 березня о 21:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що по проспекту Соборний у Вознесенівському районі м. Запоріжжя сталася пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у прибудові до кафе "Порт Рояль" горіли дерев'яні конструкції покрівлі та утеплювач на площі 5 кв.м", - зазначено в повідомленні.

На момент виникнення пожежі заклад працював, в ньому знаходились клієнти.

"Адміністрація закладу вивела людей на вулицю до прибуття підрозділів. Загрози життю людей не було. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили рятувальники.

Так, о 21:55 пожежу локалізували, а о 22:15 - повністю ліквідували. Також вогнеборці провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.

"Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного обладнання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня трапилася масштабна пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів в селі Хирів на Львівщині. Зазначено, що в останні роки у будівлі діяв готель. Займання вдалося ліквідувати вранці 25 березня. До гасіння пожежі залучили понад сто вогнеборців.

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