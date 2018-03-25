На центральній вулиці Запоріжжя горіло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Пожежа сталася у прибудові до одного з кафе на проспекті Соборний у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію прес-центру ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"24 березня о 21:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що по проспекту Соборний у Вознесенівському районі м. Запоріжжя сталася пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у прибудові до кафе "Порт Рояль" горіли дерев'яні конструкції покрівлі та утеплювач на площі 5 кв.м", - зазначено в повідомленні.
На момент виникнення пожежі заклад працював, в ньому знаходились клієнти.
"Адміністрація закладу вивела людей на вулицю до прибуття підрозділів. Загрози життю людей не було. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили рятувальники.
Так, о 21:55 пожежу локалізували, а о 22:15 - повністю ліквідували. Також вогнеборці провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
"Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного обладнання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 березня трапилася масштабна пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів в селі Хирів на Львівщині. Зазначено, що в останні роки у будівлі діяв готель. Займання вдалося ліквідувати вранці 25 березня. До гасіння пожежі залучили понад сто вогнеборців.