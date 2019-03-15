На трассе Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировал движение

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79472 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 177308 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142643 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206638 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252232 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213146 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246108 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208234 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487584 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241327 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4м/с
78%
Популярные новости

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16647 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17661 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16275 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 14774 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14254 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264689 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241003 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326455 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487584 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579137 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32789 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206638 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79238 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75746 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81281 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На трассе Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировал движение

Киев • УНН

 • 8187 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. На 72 км трассы Киев-Одесса вечером 14 марта во время движения загорелся грузовик, который заблокировал движение машин в направлении Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульной полиции Киевской области.

На трассе Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировал движение

“На 72 км автодороги Киев — Одесса блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик. Машина загорелась в движении. Пострадавшие отсутствуют”, — сообщила патрульная полиция в Facebook.

На месте работали экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы.

Напомним, в Киеве на 2 месяца арестовали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.34
Bitcoin
$78,406.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,014.69
Ethereum
$1,585.21