На трассе Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировал движение

“На 72 км автодороги Киев — Одесса блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик. Машина загорелась в движении. Пострадавшие отсутствуют”, — сообщила патрульная полиция в Facebook.

На месте работали экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы.

Напомним, в Киеве на 2 месяца арестовали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.