На трассе Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировал движение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На 72 км трассы Киев-Одесса вечером 14 марта во время движения загорелся грузовик, который заблокировал движение машин в направлении Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульной полиции Киевской области.
“На 72 км автодороги Киев — Одесса блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик. Машина загорелась в движении. Пострадавшие отсутствуют”, — сообщила патрульная полиция в Facebook.
На месте работали экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы.
Напомним, в Киеве на 2 месяца арестовали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.