На трасі Київ-Одеса загорілась вантажівка і заблокувала рух
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На 72 км траси Київ-Одеса ввечері 14 березня під час руху загорілась вантажівка, яка заблокувала рух машин в напрямку Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.
“На 72 км автодороги Київ — Одеса блоковано рух в напрямку Києва внаслідок того, що в реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі. Потерпілі відсутні”, — повідомила патрульна поліція у Facebook.
На місці працювали екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби.
Нагадаємо, у Києві на 2 місяці заарештували водія, який вчинив ДТП та втік з місця події, не надавши допомоги постраждалому.