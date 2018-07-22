На трассе Киев-Харьков легковушка влетела в фуру: погибла женщина и ребенок

"Погибли два человека - женщина и ребенок 12 лет. Водитель травмирован. Сейчас на месте должен работать следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.



Отметим, в соцсетях очевидцы сообщали, что легковушка, в которой находилась семья, на высокой скорости влетела в припаркованную на обочине фуру.



Напомним, владельцу автобуса, попавшего в крупное ДТП на Житомирщине сообщено о подозрении.



Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло 20 июля в Житомирской области, на трассе Киев - Чоп, погибли 10 человек и еще 10 травмированы. По данным полиции, среди погибших трое иностранцев - двое граждан России и один гражданин Грузии. Установлено, что во время ДТП погибли трое детей и семеро взрослых.



