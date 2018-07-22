На трасі Київ-Харків легковик влетів у фуру: загинула жінка та дитина

"Загинули дві людини – жінка і дитина 12 років. Водій травмований. Зараз на місці має працювати слідчо-оперативна група", - повідомили у поліції.



Зазначимо, у соцмережах очевидці повідомляли, що легковик, в якому перебувала сім'я, на високій швидкості влетів у припарковану на узбіччі фуру.



Нагадаємо, власнику автобуса, який потрапив у масштабне ДТП на Житомирщині повідомлено про підозру.



Як повідомляв УНН, у результаті ДТП, яка сталася 20 липня у Житомирській області, на трасі Київ - Чоп, загинули 10 людей та ще 10 травмовані. За даними поліції, серед загиблих троє іноземців - двоє громадян Росії і один громадян Грузії. Встановлено, що під час ДТП загинули троє дітей і семеро дорослих.



