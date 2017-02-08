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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Из-за снегопада на трассе Киев-Чоп в Ровенской области остановились грузовики

Киев • УНН

 • 12014 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня на трассе Киев-Чоп в Дубенском районе Ровенской остановились несколько десятков грузовиков. Об этом рассказали корреспонденту УНН в Дубенском горрайотделе полиции.

Из-за снегопада на трассе Киев-Чоп в Ровенской области остановились грузовики

Несколько десятков грузовиков сумели сегодня утром доехать только до села Турковичи.

Как рассказали в Дубенском горрайотделе полиции, водители грузовиков не рискнули спуститься с горы из-за опасного спуска, а другие - подняться на нее. Они припарковались на обочинах и решили дождаться, пока закончится снегопад и лучше расчистят дорогу.

Ограничений движения на дорогах области пока не вводили. В областном центре продолжается умеренный снегопад.

Напомним, как сообщал УНН, автобус и "скорую" с роженицей замело снегом в Ровенской области.

Украинские Национальные Новости

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