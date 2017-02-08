Из-за снегопада на трассе Киев-Чоп в Ровенской области остановились грузовики
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня на трассе Киев-Чоп в Дубенском районе Ровенской остановились несколько десятков грузовиков. Об этом рассказали корреспонденту УНН в Дубенском горрайотделе полиции.
Несколько десятков грузовиков сумели сегодня утром доехать только до села Турковичи.
Как рассказали в Дубенском горрайотделе полиции, водители грузовиков не рискнули спуститься с горы из-за опасного спуска, а другие - подняться на нее. Они припарковались на обочинах и решили дождаться, пока закончится снегопад и лучше расчистят дорогу.
Ограничений движения на дорогах области пока не вводили. В областном центре продолжается умеренный снегопад.
Напомним, как сообщал УНН, автобус и "скорую" с роженицей замело снегом в Ровенской области.