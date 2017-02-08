Через снігопад на трасі Київ-Чоп на Рівненщині зупинились вантажівки
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні на трасі Київ-Чоп у Дубенському районі на Рівненщині зупинилось кілька десятків вантажівок. Про це розповіли кореспонденту УНН у Дубенському міськрайвідділі поліції.
Кілька десятків вантажівок зуміли сьогодні вранці доїхати лише до села Турковичі.
Як розповіли у Дубенському міськрайвідділі поліції, водії вантажівок не ризикнули спустись з гори через небезпечний спуск, а інші — піднятись на неї. Вони припаркувались на узбіччях і вирішили дочекатись, доки закінчиться снігопад та краще розчистять дорогу.
Обмежень руху на дорогах в області поки не вводили. В обласному центрі триває помірний снігопад.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, автобус та "швидку" із породіллею замело снігом на Рівненщині.