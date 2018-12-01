На трассе из-за непогоды перевернулась маршрутка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Из-за непогоды маршрутка сообщением "Бердянск - Запорожье" съехала в кювет и перевернулась на крышу, в результате ДТП травмировалась 31-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Сообщение на о том, что на трассе "Бердянск - Васильевка" между селом Ильино и Зеленовка произошло ДТП, спасатели получили 1 декабря в 13:20.
"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, из-за неблагоприятных погодных условий маршрутное такси "Бердянск - Запорожье" выехало с проезжей части в кювет и перевернулось на крышу", - сообщили в ведомстве.
Всего в микроавтобусе на момент ДТП находились 8 пассажиров.
"В результате происшествия травмировалась 31-летняя женщина, остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Пострадавшую каретой скорой доставили в приемное отделение районной больницы", - указали в ГСЧС.
Подразделение ГСЧС с помощью троса и пожарного автомобиля перевернули микроавтобус на колеса и отбуксировали его на проезжую часть.
Напомним, с начала снегопада в столичном регионе произошло более полусотни ДТП.