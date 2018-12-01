На трасі через негоду перекинулася маршрутка

Повідомлення на про те, що на трасі "Бердянськ - Василівка" між селом Ільїне та Зеленівка сталася ДТП, рятувальники отримали 1 грудня о 13:20.

"Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, через несприятливі погодні умови маршрутне таксі "Бердянськ - Запоріжжя" виїхало з проїжджої частини в кювет та перекинулося на дах", - повідомили у відомстві.

Всього у мікроавтобусі на момент ДТП перебували 8 пасажирів.

"Внаслідок події травмувалась 31-річна жінка, інші пасажири від медичної допомоги відмовились. Постраждалу каретою швидкої доправлено до прийомного відділення районної лікарні", - вказали у ДСНС.

Підрозділ ДСНС за допомогою тросу та пожежного автомобіля перевернули мікроавтобус на колеса та відбуксували його на проїжджу частину.

Нагадаємо, з початку снігопаду у столичному регіоні сталося понад півсотні ДТП.