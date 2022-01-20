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На фоне растущей угрозы в Черном море: США могут продать Турции 40 истребителей F-16

На фоне растущей угрозы в Черном море: США могут продать Турции 40 истребителей F-16

Киев • УНН

 • 18470 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. США могут одобрить запрос Турции на приобретение 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на американские источники, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после покупки Турцией С-400 сорвал продажу истребителей F-35 из США. Однако сторонам удалось договориться о поставках в Турцию американских истребителей F-16.

“Чиновники двух стран провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне. Утверждалось, что даже готовы продать F-16 после того, как Греция недавно купила во Франции военные самолеты Rafale. Вероятно, Госдепартамент США может одобрить запрос Турции на поставку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов модернизации Block 70”, — говорится в сообщении.

Как указано, такое одобрение ожидается, принимая во внимание необходимость "сохранения нынешнего баланса сил в Эгейском море и оснащения союзников по НАТО против растущей угрозы в Черном море".

Дополнение

Россия возмущается размещением кораблей США и других стран НАТО вблизи вод, которые она считает своими собственными, на фоне того, как отношения между Москвой и Западом упали до минимума после окончания Холодной войны и оккупации Россией Крымского полуострова в 2014 году, ее поддержки боевиков на востоке Украины. И проводит там учения.

В НАТО говорят, что присутствие Альянса в Черноморском регионе является сугубо оборонительным и не несет угрозы для России.

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