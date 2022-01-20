На фоне растущей угрозы в Черном море: США могут продать Турции 40 истребителей F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. США могут одобрить запрос Турции на приобретение 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на американские источники, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после покупки Турцией С-400 сорвал продажу истребителей F-35 из США. Однако сторонам удалось договориться о поставках в Турцию американских истребителей F-16.
“Чиновники двух стран провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне. Утверждалось, что даже готовы продать F-16 после того, как Греция недавно купила во Франции военные самолеты Rafale. Вероятно, Госдепартамент США может одобрить запрос Турции на поставку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов модернизации Block 70”, — говорится в сообщении.
Как указано, такое одобрение ожидается, принимая во внимание необходимость "сохранения нынешнего баланса сил в Эгейском море и оснащения союзников по НАТО против растущей угрозы в Черном море".
Дополнение
Россия возмущается размещением кораблей США и других стран НАТО вблизи вод, которые она считает своими собственными, на фоне того, как отношения между Москвой и Западом упали до минимума после окончания Холодной войны и оккупации Россией Крымского полуострова в 2014 году, ее поддержки боевиков на востоке Украины. И проводит там учения.
В НАТО говорят, что присутствие Альянса в Черноморском регионе является сугубо оборонительным и не несет угрозы для России.