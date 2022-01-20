На тлі зростаючої загрози в Чорному морі: США можуть продати Туреччині 40 винищувачів F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. США можуть схвалити запит Туреччини на придбання 40 винищувачів F-16 Block 70 та 80 комплектів модернізації. Про це повідомляє CNN Turk із посиланням на американські джерела, пише УНН.
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Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після купівлі Туреччиною С-400 зірвав продаж винищувачів F-35 із США. Проте сторонам вдалося домовитися про постачання до Туреччини американських винищувачів F-16.
“Чиновники двох країн провели зустрічі як у Анкарі, так і у Вашингтоні. Стверджувалося, що навіть готові продати F-16 після того, як Греція нещодавно купила у Франції військові літаки Rafale. Імовірно, Держдепартамент США може схвалити запит Туреччини на купівлю 40 винищувачів Block 70 F-16 та 80 комплектів модернізації Block 70”, — йдеться у повідомленні.
Як вказано, таке схвалення очікується, беручи до уваги необхідність "збереження нинішнього балансу сил в Егейському морі та оснащення союзників по НАТО проти зростаючої загрози в Чорному морі".
Доповнення
Росія обурюється розміщенням кораблів США та інших країн НАТО поблизу вод, які вона вважає своїми власними, на тлі того, як відносини між Москвою та Заходом впали до мінімуму після закінчення Холодної війни та окупацією Росією Кримського півострова у 2014 році, її підтримки бойовиків на сході України. Та проводить там навчання.
У НАТО кажуть, що присутність Альянсу у Чорноморському регіоні є суто оборонною і не несе загрози для Росії.