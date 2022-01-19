Греция получила от Франции шесть истребителей Rafale
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Шесть новых истребителей Rafale пролетели низко над Акрополем в центре Афин в среду. Это первые самолеты, приобретенные в рамках оборонного соглашения с Францией, которое еще больше усилило напряженность в отношениях с историческим соперником Греции Турцией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Греция заказала всего 24 самолета производства Dassault на сумму более 3 миллиардов евро (3,4 миллиарда долларов). Страна стремится модернизировать свои вооруженные силы на фоне давнего спора с Турцией относительно энергоресурсов в восточном Средиземноморье.
Другие области напряженности включают воздушное пространство, статус некоторых островов Эгейского моря и этнически разделенный остров Кипр, но в прошлом году две страны возобновили предыдущие переговоры.
"Приземлившиеся сегодня новые самолеты Rafale готовы взлететь ради лучшего и более мирного будущего для всего региона", - заявил консервативный премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Греческое телевидение в прямом эфире транслировало первые шесть самолетов, которые приближались к авиабазе Танагра недалеко от Афин, где с диспетчерской башни передавалось сообщение "Добро пожаловать домой".
Мицотакис, который также объявил о налоговых льготах для военнослужащих, полиции, береговой охраны и пожарных, сказал, что соглашение с Rafale способствует реализации европейской стратегии автономии.
"Очевидно, что нам не нужно какое-либо разрешение на их приобретение, - сказал Мицотакис о самолетах Rafale. - С той же решимостью, с какой наша страна закрывает двери перед каждой угрозой, она держит окна открытыми для диалога".
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Дополнение
В октябре парламент Греции ратифицировал оборонительный пакт с Францией, союзницей по НАТО, согласно которому они придут на помощь друг другу в случае внешней угрозы. Пакт включает заказы на три французских фрегата на сумму 3 миллиарда евро.
Соглашения, заключенные после десятилетнего финансового кризиса в Греции, вызвали недоверие к Турции из-за разногласий с Афинами по таким вопросам, как морские границы и континентальные шельфы.
Франция заявляет, что соглашение не направлено против любой третьей страны, но Греция, охраняющая юго-восточный фланг Европейского Союза, должна быть защищена.