Греция получила от Франции шесть истребителей Rafale

КИЕВ. 19 января. УНН. Шесть новых истребителей Rafale пролетели низко над Акрополем в центре Афин в среду. Это первые самолеты, приобретенные в рамках оборонного соглашения с Францией, которое еще больше усилило напряженность в отношениях с историческим соперником Греции Турцией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.