Греція отримала від Франції шість винищувачів Rafale
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Шість нових винищувачів Rafale пролетіли низько над Акрополем у центрі Афін у середу. Це перші літаки, придбані в рамках оборонної угоди з Францією, яка ще більше посилила напруженість у відносинах з історичним суперником Греції Туреччиною. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Греція замовила загалом 24 літаки виробництва Dassault на суму понад 3 мільярди євро (3,4 мільярда доларів). Країна прагне модернізувати свої збройні сили на тлі давньої суперечки з Туреччиною щодо енергоресурсів у східному Середземномор'ї.
Інші області напруженості включають повітряний простір, статус деяких островів Егейського моря та етнічно розділений острів Кіпр, але торік дві країни поновили попередні переговори.
"Нові літаки Rafale, що приземлилися сьогодні, готові злетіти заради кращого і мирнішого майбутнього для всього регіону", - заявив консервативний прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Грецьке телебачення у прямому ефірі транслювало перші шість літаків, що наближаються до авіабази Танагра неподалік Афін, де з диспетчерської вежі передавалося повідомлення "Ласкаво просимо додому".
Міцотакіс, який також оголосив про податкові пільги для військовослужбовців, поліції, берегової охорони та пожежників, сказав, що угода з Rafale сприяє реалізації європейської стратегії автономії.
"Очевидно, що нам не потрібний будь-чий дозвіл на їх придбання, - сказав Міцотакіс про літаки Rafale. - З тією ж рішучістю, з якою наша країна зачиняє двері перед кожною загрозою, вона тримає вікна відчиненими для діалогу".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція підписала з ОАЕ мегаконтракт на 80 винищувачів Rafale
Доповнення
У жовтні парламент Греції ратифікував оборонний пакт із Францією, союзником по НАТО, згідно з яким вони прийдуть на допомогу один одному у разі зовнішньої загрози. Пакт включає замовлення на три французькі фрегати на суму 3 мільярди євро.
Угоди, укладені після десятирічної фінансової кризи в Греції, викликали недовіру до Туреччини через розбіжності з Афінами щодо таких питань, як морські кордони та континентальні шельфи.
Франція заявляє, що угода не спрямована проти будь-якої третьої країни, але Греція, яка охороняє південно-східний фланг Європейського Союзу, має бути захищена.