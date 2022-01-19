Греція отримала від Франції шість винищувачів Rafale

КИЇВ. 19 січня. УНН. Шість нових винищувачів Rafale пролетіли низько над Акрополем у центрі Афін у середу. Це перші літаки, придбані в рамках оборонної угоди з Францією, яка ще більше посилила напруженість у відносинах з історичним суперником Греції Туреччиною. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.