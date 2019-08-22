В Тернопольской области ночью горела школа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня в 01:29 в с. Манаев Зборовского района в двухэтажном здании школы на втором этаже возник пожар. В 6:35 пожар ликвидирован на площади 600 м2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К тушению привлекалось 10 человек и 4 ед. тех., из них от ГСЧС 8 человек л/с и 2 ед. техники.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области.
Напомним, в Хмельницкой области горело здание старой школы.