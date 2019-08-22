В Тернопольской области ночью горела школа

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 23951 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 56334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121237 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131808 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122465 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126078 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128692 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152970 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150996 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Тернопольской области ночью горела школа

В Тернопольской области ночью горела школа

Киев  •  УНН

 • 17192 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня в 01:29 в с. Манаев Зборовского района в двухэтажном здании школы на втором этаже возник пожар. В 6:35 пожар ликвидирован на площади 600 м2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К тушению привлекалось 10 человек и 4 ед. тех., из них от ГСЧС 8 человек л/с и 2 ед. техники.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области.

Напомним, в Хмельницкой области горело здание старой школы.

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