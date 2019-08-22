В Тернопольской области ночью горела школа

К тушению привлекалось 10 человек и 4 ед. тех., из них от ГСЧС 8 человек л/с и 2 ед. техники.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области.

Напомним, в Хмельницкой области горело здание старой школы.