На Тернопільщині вночі горіла школа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні о 01:29 у с. Манаїв Зборівського району в двоповерховій будівлі школи на другому поверсі виникла пожежа. О 06:35 пожежу ліквідовано на площі 600 м2. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До гасіння залучалося 10 осіб та 4 од. тех., з них від ДСНС 8 людей о/с та 2 од. техніки.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Тернопільській області.
Нагадаємо, на Хмельниччині горіла будівля старої школи.