В Тернопольськой области спасателей, работающих в пораженном коронавируса районе, проверили на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70340 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83006 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96145 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93548 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105841 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90836 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103373 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106071 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131093 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130349 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Тернопольськой области спасателей, работающих в пораженном коронавируса районе, проверили на COVID-19

В Тернопольськой области спасателей, работающих в пораженном коронавируса районе, проверили на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10562 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Тернопольской области спасателей, работающих в зоне наибольшего распространения коронавирусной инфекции проверили на COVID-19 с помощью экспресс-тестов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

“Сегодня, 27 марта, провели тесты для выявления COVID-19 в Монастырском районе среди сотрудников 19-й государственной пожарно-спасательной части и районного отдела управления ГСЧС в Тернопольской области. Именно в этом районе зафиксировали больше всего больных коронавирусной инфекцией в Тернопольской области”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время проверки положительных результатов на COVID-19 не обнаружили.

Напомним, в Тернополе лабораторно подтвердили 2 случая COVID-19. Всего в Тернопольской области по состоянию на 10:00 27 марта — 26 больных.

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