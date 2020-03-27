В Тернопольськой области спасателей, работающих в пораженном коронавируса районе, проверили на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Тернопольской области спасателей, работающих в зоне наибольшего распространения коронавирусной инфекции проверили на COVID-19 с помощью экспресс-тестов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.
“Сегодня, 27 марта, провели тесты для выявления COVID-19 в Монастырском районе среди сотрудников 19-й государственной пожарно-спасательной части и районного отдела управления ГСЧС в Тернопольской области. Именно в этом районе зафиксировали больше всего больных коронавирусной инфекцией в Тернопольской области”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что во время проверки положительных результатов на COVID-19 не обнаружили.
Напомним, в Тернополе лабораторно подтвердили 2 случая COVID-19. Всего в Тернопольской области по состоянию на 10:00 27 марта — 26 больных.