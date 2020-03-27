На Тернопільщині рятувальників, які працюють в ураженому коронавірусом районі, перевірили на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Тернопільщині рятувальників, які працюють у зоні найбільшого розповсюдження коронавірусної інфекції перевірили на COVID-19 за допомогою експрес-тестів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України у Тернопільській області.
“Сьогодні, 27 березня, провели тести для виявлення COVID-19 у Монастириському районі серед співробітників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини і районного відділу управління ДСНС у Тернопільській області. Саме в цьому районі зафіксували найбільше хворих на коронавірусну інфекцію на Тернопільщині”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час перевірки позитивних результатів на COVID-19 не виявили.
Нагадаємо, у Тернополі лабораторно підтвердили 2 випадки COVID-19. Загалом на Тернопільщині станом на 10:00 27 березня — 26 хворих.