В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Тернопольской области возле села Пановцы Борщевского разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“10 августа в 22 час. 46 мин. к ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается”, — указано в сообщении.
От ГСЧС для ликвидации последствий ЧС были задействованы: 1 единица служебной техники и 5 человек личного состава спасателей.
Как сообщал УНН, в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов.