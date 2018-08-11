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В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет

Киев • УНН

 • 19433 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Тернопольской области возле села Пановцы Борщевского разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет

“10 августа в 22 час. 46 мин. к ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается”, — указано в сообщении.

От ГСЧС для ликвидации последствий ЧС были задействованы: 1 единица служебной техники и 5 человек личного состава спасателей.

Как сообщал УНН, в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов.

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