В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет

“10 августа в 22 час. 46 мин. к ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается”, — указано в сообщении.

От ГСЧС для ликвидации последствий ЧС были задействованы: 1 единица служебной техники и 5 человек личного состава спасателей.

Как сообщал УНН, в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов.