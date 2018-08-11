На Тернопільщині розбився легкомоторний літак
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Тернопільській області поблизу села Панівці Борщівського розбився легкомоторний літак, пілот загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“10 серпня о 22 год. 46 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Панівці Борщівського району сталося падіння легкомоторного літального апарату з послідуючим горінням, в результаті чого загинув пілот. Причина падіння встановлюється”, — вказано у повідомленні.
Від ДСНС для ліквідації наслідків НС були задіяні: 1 одиниця службової техніки та 5 чоловік особового складу рятувальників.
Як повідомляв УНН, у Румунії зіткнулися два легкомоторні літаки. У результаті інциденту загинув один з пілотів.